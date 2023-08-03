台中市長盧秀燕近日表示，中央可能會擱置或退回台中捷運藍線計畫，她呼籲蔡政府應公平對待台中，藍委賴士葆也透露，盧曾告訴她，是行政院前院長蘇貞昌在任內把藍線一案壓住，相關話題引發熱議。對此，蘇貞昌3日就在臉書上表示，「台中藍線路線大改，經費暴增633億，中央本來就要更審慎」，而國民黨台中市立委參選人林家興看再度曬出鐵證打臉，引發討論。

蘇貞昌3日在臉書上PO出一篇文章表示，「昨天又有謠言，說我擔任院長時卡台中捷運藍線。我先說結論：國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億，中央本來就要更審慎」，蘇貞昌更回憶，「蔡政府上台後，為了拉近城鄉差距，用前瞻計畫補助各地的軌道建設，我當行政院長時也全力推動。台中捷運藍線，是在我上任前的2018年10月3日，就由前院長賴清德核定可行性研究，原本的路線所需經費是總經費981.49億元」。

蘇貞昌更直言，「但台中市政府於2021年3月4日函報綜合規劃時，將路線做變更，當時還遭到在地許多民代提出質疑，為何新路線剛好經過特定政治人物的土地。對於新路線，車站聯外轉乘上的妥適性、相關機廠之車輛儲放容量空間規劃，以及設施配套當然都要再釐清」。

蘇貞昌也提到，「在我卸任院長後，2023年3月13日最近一次的函報，總經費已暴增到1615.14億元。增加了633億的經費，站點和路線又大改，中央的責任當然是審慎審查後才能盡快核定。這是尊重專業，也是為全民看緊荷包。前瞻軌道建設當初在立法院，國民黨丟水球撒麵粉拚命阻擋。但前瞻預算通過後，民進黨政府反而不分藍綠縣市都全力幫忙，國民黨縣市長也紛紛拿來當自己的政績。不過，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨『擋前瞻』，實在令人疑惑」。

對此，林家興今日也在臉書上PO出一篇「台中捷運藍線改路線？胡、盧版路線顯更優！」的文章反駁蘇貞昌，直言「行政院前院長蘇貞昌方才發文回應『卡台中藍線問題』，內容卻有諸多狀況外、引用錯誤資訊之處。胡志強、盧秀燕市府規劃捷運路線明顯更優，因花費諸多時間修正林佳龍市府錯誤，又遇到民進黨執政物價大漲，定案漲幅經費尚屬合理範圍」。

林家興更猛轟，「反觀蘇貞昌院長任內各地綠營執政縣市諸多『綠錢爆』的品質低落建設，哪裡有為人民看緊荷包？實在不必跑出來搶版面自打臉、顛倒是非！」林家興指出，再回到台中捷運藍線的問題，當年原本胡志強市長規劃藍線就是沿著台灣大道走；而在林佳龍市長上任後，硬要拐進沙鹿，大量徵收土地，不惜為此更改可行性研究，讓藍線空轉四年，林市府動機「啟人疑竇」。

最後林家興也強調，「盧秀燕市府在800多天內持續修正又不斷遭退回的綜合規劃，是為了修正錯誤，讓藍線走回台灣大道的正軌。不知道蘇院長有沒有親自去現場看看？林佳龍版本的沙鹿捷運站跟沙鹿火車後站距離超過200公尺，這還叫『共構』嗎？連引用基本事實都搞錯，完全狀況外，才會力挺林佳龍這種荒腔走板的路線！蘇貞昌前院長更不應該帶頭造謠，用錯誤資訊誤導民眾、指點公共事務！」