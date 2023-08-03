迎接父親節，福容花蓮店祭出中式豐盛桌菜與Buffet優惠感謝爸爸辛勞。（福容大飯店提供）

8月底前，帶爸爸到田園咖啡廳自助百匯用餐，4人同行，爸爸直接免費。（福容大飯店提供）

一年一度的父親節絕不讓爸爸「付清」，飯店業者紛紛祭出美味大餐與優惠，要「飽胃」爸爸的肚子。福容大飯店花蓮店以4人同行，爸爸免費拉抬節慶餐飲營收；天成世貿國際會館則是點購父親節主題餐飲加贈1080元的「和風鮑魚沙拉」，旅展購買的烤鴨三吃券還可直接折抵2580元餐費。

福容大飯店花蓮店祭出美食優惠感謝父親的辛勞，8月底前，爸爸到田園咖啡廳自助百匯用餐，兩人同行享第2人半價；4人同行，爸爸直接免費，每人最低833元起，每4人限1人免費，需支付原價1成服務費。田園咖啡廳自助百匯晚餐近期主打「和風美食節」，可吃到香氣獨特的稻草炙燒鰹魚生魚片、日式咖哩燉牛頰、味噌烤魚、梅汁紅酒醬燒豬、威靈頓牛排等豐盛海陸佳餚，滿足爸爸味蕾。

「明爐櫻桃烤鴨一鴨三吃」選用宜蘭櫻桃鴨，以掛爐烘烤烹製而成，是餐廳招牌料理。（天成世貿國際會館提供）

喜歡吃中式桌菜的父親則有主廚精製桌菜可選，飯店提供6人和10人份桌菜，6人桌菜5999元加1成起，10人桌菜9999元加1元起，依照聚會人數彈性分配，有金蒜粿條海虎蝦、翡翠醬皇海中寶、極汁爐烤豬肋排、蜀川水煮酸菜魚等10道菜式，以上優惠「享福卡」都能累積點數及享有分級折扣。此外，飯店還提供4到6人份的家庭分享餐，有港點分享餐與燒鵝分享餐，可外帶在家享用。

爐烤鴨胸比薩以中菜西吃呈現，創意口味令人一吃難忘。（天成世貿國際會館提供）

天成世貿國際會館翠庭中餐廳則推出大器澎湃的父親節饗宴「爸氣十足烤鴨宴」，8人桌菜8888元加1成，嚴選餐廳招牌「明爐櫻桃烤鴨一鴨三吃」，包含經典片皮鴨、爐烤鴨胸比薩以及砂鍋芋頭燉鴨骨等10道主廚經典手工菜，父親節活動每桌加贈1080元的「和風鮑魚沙拉」1份。持優惠效期內旅展購買的烤鴨三吃券可直接放大抵用，折抵餐價2580元，需另加桌菜原價服務費。

招牌的「明爐櫻桃烤鴨一鴨三吃」，選用遠近馳名的宜蘭櫻桃鴨，以掛爐烘烤的方式呈現出外油亮酥、肉質細緻的好滋味，搭配手工特製餅皮，佐以甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜，鴨香蔥脆皮彈牙。鴨胸料理則是以中菜西吃呈現爐烤鴨胸比薩，鴨胸肉切成絲均勻覆蓋比薩皮，搭配甜椒再豪邁的撒上起司，創意口味令人一吃難忘。鴨骨料理則是主廚精心呈現的砂鍋芋頭燉鴨骨，先以鴨油爆香香菇、紅蔥頭，搭配新鮮白菜、芋頭及筍片，再以櫻桃鴨骨熬製高湯，加入切絲鴨胸肉慢火燉煮，撒上芹菜末提味、湯頭鮮甜擄獲眾多客人的味蕾。