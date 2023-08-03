桃園市去年交通事故最頻繁路口位於中壢區中美、延平路口，1年肇事件數達53件，交通局改善多項交通設計，盼甩危險惡名。（交通局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區中美、延平路口已完成交通設計改善，盼降低事故風險。（交通局提供／蔡明亘桃園傳真）

交通部統計桃園市去年交通事故最頻繁路口位於中壢區中美、延平路口，1年肇事件數高達53件。桃園市交通局為降低事故風險，啟動路口改造計畫，檢視肇因並規畫多項改善措施，工程已完工，盼擺脫危險路口惡名。

交通局指出，中壢延平、中美路口為複雜的六岔路口，與一般正交路口相比肇事風險較高，且路口旁還有中壢監理站出入口與延平路382巷，車流複雜。去年53件交通事故中，就有至少8件是車輛欲左轉進延平路監理站或382巷，卻與對向直行車發生擦撞事故，再加上監理站入口退縮空間常有違停車輛占用空間，導致人車衝突不止。

交通局說明改善計畫，首先將路口縮小，既有六岔路口改為不含大同路的十字路口，進入監理站或延平路382巷的車輛，已不能任意跨越雙黃線，僅能利用延平路往中壢市區方向右轉進入，簡化行車動線。

同時利用實體設施將監理站前空間作出人車阻隔，防止車輛違停，也提供行人安全駐足空間，再加上該路口搭配偏心左轉車道設計，可兼顧路口安全與行車效率。

交通局長張新福說，這次路口改造交通局下定了決心，初期用路人因習慣改變會有不適應問題，經首波工程調整後，相關路口標線、號誌桿位與行人空間連續性，會再觀察實施情況滾動式檢討，盼提供用路人更順暢又安全的人本環境。