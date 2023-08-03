中颱卡努今（8/3）晚幾乎不太移動，呈現滯留打轉的狀態，氣象局預估未來路徑將偏西再向東北方移動，仍有不確定性，最快明日清晨解除陸警，下午解除海警。至於卡努過後是否會出現其他颱風？有專家認為「聽聽、笑笑就好」，目前觀測除非日本東南方的熱帶擾動93W突飛猛進地發展，否則卡努遠離之後，天氣會穩定幾天，專家直呼：「不然一周一颱誰受的了」。

氣象局表示，中度颱風卡努今日20時30分在台北東北東方約330公里海面上，過去3小時中心近似滯留打轉，目前在台北東北東方海面，預計未來將向東北東移動，其暴風圈入夜後對新北、台北、基隆及宜蘭構成威脅，不過氣象局預估，明日下半天卡努對台灣的威脅將逐漸減少。

「聽說卡努之後還會有颱風？真的嗎？」臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》今日晚間發文直說：「聽聽、笑笑就好」，除非日本東南方的熱帶擾動93W在未來24小時發展突飛猛進，才有可能生成新的颱風。

該粉專解釋，93W位處的緯度很高，發展環境不好，要生成颱風「很拚很拚」，至於目前關島東北方遙遠處的低壓帶，還處於「一盤散沙」的狀態，就算能生成颱風也還有段時間，根據目前資料來看，今年第6號颱風卡努遠離台灣後，天氣會暫時平靜幾天，「不然一周一颱誰受的了」。