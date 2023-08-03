民進黨總統候選人、副總統賴清德12日將出訪巴拉圭，往、返途中將過境美國。大陸外交部發言人今天表示，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑，並警告美國不得安排賴清德「過境」訪問。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」，指責賴清德過境訪美的目的是「倚美謀獨」，並為個人謀取選舉私利，

大陸外交部發言人表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑。

大陸外交部發言人表示，台灣問題是中國大陸核心利益中的核心，是中美關係不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，切實履行美國領導人作出的不支持台獨等承諾，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不得安排賴清德過境訪美。

大陸外交部發言人表示，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。大陸正告民進黨當局，「台獨」沒有出路，媚美賣台禍害台民眾，任何勾連外部勢力謀獨挑釁的行徑都注定以失敗告終。

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，陸方堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式訪美活動，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來，美方應恪守一中原則和中美三個聯合公報規定。

朱鳳蓮表示，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，公然宣稱自已是「務實台獨工作者」。他過境訪美的目的是「倚美謀獨」，是在兌現其「走入白宮」的台獨承諾，並為個人謀取選舉私利，最終損害的是台灣民眾利益，破壞台海地區和平穩定。事實會證明，賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。