Disney＋韓劇《Moving 異能》改編自人氣同名網路漫畫，由《屍戰朝鮮2》導演朴仁濟和原作家姜草攜手打造，並網羅柳承龍、車太鉉、韓孝周、趙寅成、柳承範、金成均，以及新生代演員高允貞、李正河、金度勳等超強卡司共演，製作費更是高達500億韓元（約12億台幣），是首部韓國以超級英雄為題材的作品，今（3日）眾人出席在首爾舉辦的記者會時，在拍照環節都俏皮比出各自的超能力，現場氣氛相當歡樂。

該劇也是趙寅成和韓孝周2位男神女神首次在戲劇作品中合作，組成高顏值夫妻檔，還育有1個高三生兒子，韓孝周透露「我和寅成哥之前只有拍過廣告，但一起演出同部作品還是第一次」，並大讚「他真的非常體貼、細心，很會引導，我得到了很多幫助，所以在拍攝現場我非常依賴他」，趙寅成聽到後立刻回「沒錯，是事實」，自信發言讓全場笑翻，他也不忘回誇「我們的默契非常好，孝周是我一直很看好的演員，我認為她不應該只在韓國，而是要走向全世界，未來10年的發展更令人期待」，韓孝周聽完後也害羞回「我會努力的」。

韓孝周在劇中飾演國情院最年輕的特工，擁有超越常人的五感，被上級指示要去監視擁有飛行能力的國情院黑色要員趙寅成，2人也日久深情，更結婚生下一子，趙寅成說「這部作品將展現我們如何相遇，以及見面時發生了什麼事，還有後面的愛情故事」，便賣關子不繼續劇透，搞笑說「是一級秘密」。

韓孝周在劇中飾演國情院最年輕的特工。（Disney＋提供）

劇中飾演他們兒子的李正河參加過選秀節目《The Unit》，也曾演出《無法抗拒的他》、《新入史官丘海昤》等作品，能與2位優秀的大前輩合作，讓他忍不住直呼「家族的榮耀」，並稱「我看著前輩們的作品長大，能夠有機會與他們合作這件事本身就非常激動了」，也因為自己太想好好表現，所以一直很緊張，「感謝前輩們緩解了拍攝現場的氣氛，學到了很多」。

不過因為是第一次參與大型記者會，李正河在開頭介紹自己飾演的角色時，也似乎是因為過於緊張，不小心舌頭打結，要求重來一遍，坐在前排的韓孝周立刻轉過身、露出媽媽微笑替他打氣喊「兒子，加油」，趙寅成則不忘搞笑緩頰，「我身為父親，首先想幫他跟大家道歉，畢竟他也是剛出道沒多久，希望大家都能夠多多包涵，讓他能成為一名更好的演員，真是非常不好意思」，戲裡戲外都相當溫暖。

趙寅成在劇中飾演擁有飛行能力的國情院黑色要員。（Disney＋提供）

《Moving 異能》共20集，下周三（9日）在Disney＋一口氣上線7集，此後每週三更新2集。