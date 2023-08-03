為了推動「印度製造」的國家戰略，印度政府近年來積極吸引外資到當地投資。特斯拉執行長馬斯克已多次表態，希望盡快赴印度投資。消息人士透露，特斯拉有意引入中國供應商，讓在印度設廠的供應鏈更加完整。

對特斯拉來說，要在印度設廠，打造平價電動車，中國供應商將是控制成本的關鍵因素，因為印度缺乏電動車所需的本地零件供應商，像是電動車的重要命脈電池，就連印度汽車大廠塔塔汽車也要從中國進口。

但是中印關係緊張，印度政府先前還以國家安全考量為由，拒絕中國電動車巨頭比亞迪在當地的10億美元（約新台幣319億元）投資案。

特斯拉想要降低成本，又想盡快開工，早日生產2.4萬美元（約新台幣77萬元）的新款平價電動車，行銷印度國內外市場。這樣的如意算盤碰上印度政府的投資政策，或許只能採取折衷方法。

參與特斯拉建廠商談的印度官員表示，完全中資的公司難以在印度落地，建議特斯拉仿效蘋果公司的作法，讓中國供應商與印度企業建立合作關係，以合資名義營運的話，就可獲得印度批准。

市場分析師Gaurav Vangaal指出，特斯拉主要的競爭對手就是比亞迪，在2家公司都想擴張全球市場之際，若要衝刺銷量，「就必須來印度」。