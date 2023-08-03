搶「哈韓美食」商機，六角旗下王座國際餐飲（2751）代理引進韓國人氣炸雞品牌「橋村炸雞」，開在板橋車站環球購物中心的首度3日開幕，王座國際餐飲集團總經理林子恒表示，台灣「橋村炸雞」平均客單價450元，首店目標單月營業額500萬元，外帶外送與內用佔比預估約為7:3，第二店將於Q4開在台北101購物中心，三店於新光三越A11，目標年底前展店3家。

目前王座國際旗下餐飲品牌與店數包含「銀座杏子」日式豬排」24家、「京都勝牛」日式炸牛排8家、「段純貞」牛肉麵7家，以及「大阪王將」餃子7家，共46家連鎖據點。「橋村炸雞」是王座旗下第5個品牌，林子恒表示，王座下半年將再展店8家，年底目標全台門市54家。

成立於1991年、2020年上市的「橋村炸雞」，是韓國首家上市的韓式連鎖炸雞品牌，母公司Kyochon F&B Co. Ltd.企業旗下並有其它餐飲品牌與泡麵、精釀啤酒等。目前，「橋村炸雞」在全韓國共有1358家連鎖門市，且全是加盟店。在印尼、馬來西亞、泰國、中國大陸以及美國，則有67家連鎖據點，是全球市占率最高的韓式炸雞連鎖品牌。而「橋村炸雞」2022年營收（物料供應）約台幣37億元。

挾國際化優勢，「橋村炸雞」在全球已建立知名度，過去不少台灣餐飲集團積極爭取該品牌代理權。來台主持新店剪綵的橋村創辦人權原鋼表示，橋村將代理權交給王座，主要是看好王座國際過去代理國際品已成功建立管理系統與行銷系統，以及在台灣展店拓點能力與布局國際的經驗。

受惠疫後景氣復甦，加上旗下各餐飲品牌產品優化與拓點展店，王座國際6月營收1億元，已連續14個月出現正成長，月增4.07％、年增43.8％，推升第二季合併營收2.93億元、63.04％，上半年累計營收5.8億元，年增率49.54％，雙創歷史同期新高。