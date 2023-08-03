美國陸軍未來指揮部（Army Futures Command）指揮官雷尼將軍（Gen. James Rainey）。美國陸軍正在進研擬一項新的常規火力戰略（Conventional Fires Strategy），預計將在今年年底前完成修訂，雷尼強在烏克蘭戰場上所看到的殘酷現實—真正致命的還是常規火砲、高爆火砲。

❗️ Another attack of meat stormtroopers failed before it even started .



⚡️In the first minutes of the battle, a group of suicide bombers was covered by the artillery of the Armed Forces of the Russian Federation , and a couple of soldiers were immediately killed, the rest fled… pic.twitter.com/hKBemFxQgw — Comrade Scott 'Z.O.V' 🇷🇺 (@schiedamseschot) August 2, 2023

根據美國《防務新聞》（Defense News）2日報導，雷尼將軍接受採訪時表示：「我們進行了一個非常謹慎的戰略火力研究，為長程精確火力的努力提供了支持。同時，我們也對常規火力下足了研究功夫，固然精確火力重要，但常規火力也同樣重要。」

⚡️ An entire Ukrainian company gets smashed in less than 2 minutes.



The BMP-1 column drives over a minefield next to Russian trenches and triggers a barrage of artillery and ATGM’s pic.twitter.com/Yr30h1BfDc — What the media hides. (@narrative_hole) July 27, 2023

這將有助於制定砲兵戰略，並考慮到「烏克蘭的局勢」以及美國陸軍太平洋司令部在常規火力方面的需求。雷尼將軍透露，美國陸軍正在著手制定一項新的常規火力戰略，預計將在今年年底前完成。

美軍已經提供了烏克蘭，至少198門155毫米榴彈炮、72門105毫米榴彈炮、數百萬發炮彈和38套高機動火箭炮系統。

‼️🇷🇺💥 Artillery Unit [V] Obliterates Ukrainian Fighters Concealed in the Ground



An artillery unit from [V] group effectively neutralized Ukrainian fighters who had taken cover in the ground. The fire was precisely directed at the identified enemy positions with the assistance… pic.twitter.com/IdXaimsh5y — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 3, 2023

全新的戰略規劃將會決定現有和未來陸軍所需的能力和容量，該戰略還將考慮利用新技術增強戰場上的常規火力，例如更新型的推進藥，使得中程火砲就能增加射程。

機器人技術是另一個會影響戰略的領域，比如彈藥的自動裝填裝置。陸軍已經對火砲的自動裝填進行了實驗，並致力於改進榴彈炮的整體射擊速率。

雷尼還指出：「我們的一些北約盟友擁有一些真的很好的裝備和能力，我們對此很感興趣。」目前，美國陸軍正在開發一套擁有增程的火砲系統，該系統使用由貝宜系統（BAE Systems）製造的M109A7榴彈砲（Paladin Integrated Management, PIM）底盤上安裝58上倍徑的長砲管。

另外還以正在開發的20套延增程火砲系統（ERCA）的原型機，其中2套將用於破壞性測試，其餘的18套將交付給一支部隊，在2023財政年度第4季度前裝備這些武器。該部隊隨後將對這些火砲進行為期一年的操作測試。

2021年3月30日在美國陸軍尤馬試驗場進行的測試中展示了增程火砲系統（ERCA）資料照。（DVIDS）

早期原型機測試發現沒打幾發砲彈，砲管就磨損的很嚴重，導致壽命短暫。因此ERCA在戰略中的角色仍然有待觀察，即便如此，雷尼表示：「延長射程火力的需求絕對是一個有效的需求。」

他說：「我認為我們在烏克蘭所看到的一切，所有新興技術都是關於精準打擊有關，但在戰場上真正致命的還是常規火砲—高爆火炮。」