中颱卡努來襲，菜價上漲。根據北農表示，3日菜價平均批發價每公斤41.3元，與昨天的39.7元相比，貴了1.6元。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘表示，一堆側翼竟稱以前北農在農委會手裡時，菜價就不會這樣漲等等；他看到這些內容，就想起名言，是非可以這樣顛倒嗎？

「Lin bay 好油」今(3日)在臉書粉專貼文質疑表示，現在颱風天到了，一堆側翼就特別愛散布謠言，現在就開始說以前北農在農委會手裡時，菜價就不會這樣漲，現在北農不在農委會手裡，所以菜價就開始瘋狂飆漲。他看到這些內容，第一個就想起名言，是非可以這樣顛倒嗎？平常連批發市場都沒去過幾次的人，一上了網路就變成農產運銷大師，講起農產運銷來頭頭是道，他也是醉了。

「Lin bay 好油」舉空心菜為例表示，北農自6月15日到6月25日的交易資料，空心菜均價從24漲到54，8個交易日起漲了125%。這一波因為颱風起漲的低點在7月14日28.2元到高點是8月2日，空心菜均價是57.6元，15個交易日經過兩個颱風，起漲了104%。

「Lin bay 好油」指出，會數學的都很清楚，是哪一段時間漲得兇吧？6月15日到6月25日，北農經營權可是在農委會的手裡，而且也沒有颱風，卻漲得兇。7月14日到8月2日，北農經營權不在農委會手裡，經過兩個颱風，但是漲得少。

「Lin bay 好油」點出，農產品的價格會有三個價格：產地收購價、產地市場批發價、消費市場批發價。北農的價格就是消費市場批發價，也是最公開的價格，在產地收購價來講，難道桃園八德的空心菜跟在新港、莿桐羲和的空心菜一樣嗎？