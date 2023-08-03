摩根士丹利（Morgan Stanley）今天調升印度股市投資評等，理由是印度政府的經濟改革及總體穩定計畫有助支持強勁資本開支及獲利前景。

印度Zee財經網今天報導，這是摩根士丹利過去4個多月來，第2次調升印度的投資評等。

3月底，摩根士丹利曾把印度股票評級從「減碼」（underweight）調升至「觀望」（equal weight），今天進一步調升至「加碼」（overweight）。

摩根士丹利的報告說，印度過去數年間推動結構改革，正面影響開始顯現，新的成長機會出現，企業稅的削減以及政府推出的生產激勵計畫（PLI），都對供給面政策改革有所幫助。

報告稱，印度的基礎建設將會突飛猛進，經濟調控也更加有力。

摩根士丹利也指出，印度的長期繁盛正要開始，相反地，中國的繁盛期可能正在終結；到2030年，印度的國內生產毛額（GDP）可能成長6.5%，而中國可能成長3.9%。