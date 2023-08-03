台中市和平區公所王姓約雇人員，發現申請低收入補助系統沒有複審機制，竟以自己的父母、胞弟等3人名義登入「弱勢e關懷計畫社會福利資源系統」，佯列低收名單，列印清冊後，上呈各級主管核准，半年期間向社會局共詐領130萬多元補助款，他犯後向廉政署自首，檢方追查認定罪證明確，依貪汙罪起訴。

31歲王男自2019年起在和平鄉民政課擔任約僱人員，負責中低收入補助等業務，他發現申請低收補助過程並無複審機制，在2020年11月起連續以不符合低收資格的父、母及胞弟名義，登入「弱勢e關懷計畫社會福利資源系統」，佯裝低收人口。

王男並列印出2020年12月至2021年5月的「高中職生活補助」、「家庭生活補助」等清冊，自己用印後，上呈相關主管核准，社會局的相關補助款項先後各撥入父、母及胞弟的帳戶，他再提領挪用，半年期間共向社會局共詐領130萬餘元。

王男察覺惡行恐已敗露，自行到廉政署自首，案經檢方清查社會局的低收入補助共206筆，並追查金流，另於王男住處查扣到38萬元現金。

王男供稱都是他一手策畫，父母及胞弟的相關帳戶由他保管、使用，3人並不知情，他並繳回不法所得。

檢方認定，王男涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪、行使登載不實公文書罪共有5次犯行，並依5個貪汙罪將他起訴。