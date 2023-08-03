2018年世界盃足球賽，衛冕者德國男足在小組賽最後一役0比2不敵韓國，難堪無緣16強，誰知歷史竟是如此的相似！德國女足今遭韓國1比1逼和，加上摩洛哥1比0爆冷擊敗哥倫比亞，讓1勝1和1負的德國被同為2勝1負的哥、摩擠到H組第3，與韓國雙雙結束本屆紐澳世界盃之旅。

德國女足曾在2003、2007年連霸世界盃后冠，兩座世界盃冠軍僅次於4冠的美國，目前世界排名也高居第2。但前役1比2不敵哥倫比亞，讓德國陷入今天必須擊敗韓國，才能穩穩出線的局勢，豈知今天開賽6分鐘就被效力英超熱刺隊的趙昭賢攻破大門，又讓德國陷入苦戰。

韓國趙昭賢（左）開賽6分鐘就攻破德國大門。（美聯社）

德國靠隊長波普（Alexandra Popp）在上半場終了前頭槌破門，扳成1平，但在韓國死守之下，德國全場14次射門、4次射正只進1球，未能重現首戰痛宰摩洛哥6球的強大火力。

只要摩洛哥不贏哥倫比亞，德國平韓仍能以H組第2出線，豈料同時間進行的另一場比賽，摩洛哥竟在上半場補時先馳得點，且保持領先到比賽結束。哥倫比亞雖輸仍藉淨勝球優勢拿下H組第1，摩洛哥預賽失球比進球多了4顆，還是力壓曾痛宰她們的德國晉級。