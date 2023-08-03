民眾黨主席、總統參選人柯文哲２日透露，民眾黨區域立委提名，不會超過10席，也提到台北市的立委布局，不會故意提名人，把國民黨的徐巧芯、羅智強拉下來。台北市議員侯漢廷表示，民眾黨和柯文哲此舉是為了爭取「棄保」，若最終劇本是賴清德、柯文哲難分上下，侯友宜落後，藍營小雞只要「不要出來反柯」，柯文哲和藍營小雞就能棄保、爭取藍白選票勝選，而這對侯也是最困難的處境。

柯文哲昨接受《蔡正元來挑戰》節目專訪，坦言區域立委不會超過10席提名，因為找不到人，對於徐巧芯、羅智強，則是因為本來就有交情，價值理念也相差不遠，不會故意提名人把他們拉下來。

侯漢廷今在政論節目《大新聞大報掛》表示，對柯文哲來說最重要的是爭取總統選舉的「棄保」，對藍營任何人都不會是批評的態度，可以看到柯文哲本人的炮火都是對向民進黨，因為柯不想得罪國民黨總統參選人侯友宜的粉絲，同樣也不會想得罪藍營的地方小雞

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侯漢廷指出，民眾黨的劇本是希望民進黨總統參選人賴清德與柯文哲難分上下、侯友宜落居第三，屆時就會挺侯的人都會棄保投給柯文哲；在國民黨的區域立委選情也是一樣，賴、柯打平、侯第三，藍營小雞一定是保持沉默、不會高喊挺侯，專注打綠讓藍、白支持者都會給投他。徐巧芯等藍營小雞不可能會幫柯文哲站台，但只要能做到「不要出來反柯」就有效果，柯和小雞想當選的目的就都達到了。

侯漢廷續指，民眾黨和柯文哲設想的2024立院席次，是國民黨加民眾黨穩定過半，所以對於藍營立委參選人是能放就放、能支持就支持，因為柯也希望能達到藍營小雞的「默許支持」，這在政治上也是合情合理。

但侯漢廷坦言，這對侯友宜來說是最困難的狀況，因為也不是被挖角、也沒有造成麻煩，不提名也算是給國民黨的善意，侯友宜只能盡量拉高民調讓棄保的可能性消失，藍、白之間都是陽謀，只能各自努力，最後由選民自動棄保。