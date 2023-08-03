近日傳出前高雄市長韓國瑜7月23日全在出席代會前會見黨主席朱立倫，建議國民黨針對總統大選需有「備案」。對外界關切侯民調有無起色，朱立倫1日受訪時透露，最新內參民調，侯友宜已經追上柯文哲，現在目前跟賴清德的差距已經非常小了。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日就表示，「這個我要奉勸一下朱立倫主席，一個在野黨的黨主席是會計系教授，他這時候的發言一定要有所依據，他不能只說內參民調，他要拿出來」，引發討論。

吳子嘉3日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「這個我要奉勸一下朱立倫主席，一個在野黨的黨主席是會計系教授，他這時候的發言一定要有所依據，他不能只說內參民調，他要拿出來」，吳子嘉接著更爆出猛料，「我聽說，當時徵召的時候郭台銘民調輸掉了，朱立倫拿了一份民調給他看，郭台銘拿過去看了10分鐘，看不懂問說『可不可以把這份民調留下來？』，結果朱立倫卻把它收回去了」。

吳子嘉質疑，「你收回去幹什麼？等於宣判他死刑的命令就收回去了，這個就是朱立倫對一些民調很奇怪的處理方式，這是不恰當的，朱立倫講這些話是不對的，他要講這種話要非常負責任，否則你就把民調當成文宣處理、選舉策略處理，就會被我們打槍，他講錯的，沒有這個數字，因為我有篤定的理由」。