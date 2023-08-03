日本先前出現高中生在壽司郎舔醬油瓶、口水抹壽司引發譁然。近日台中一位妹子跟朋友到迴轉壽司店吃飯，沒想到也遇到類似行徑，有一位隨爸媽前往用餐的屁孩，對著迴轉台上的壽司吐口水，店員收到客訴後也沒有積極處理，貼文曝光後引發熱議，直呼難怪很多人只敢用平板點餐！

原PO在Dcard發文表示，她和朋友到壽司郎廣三SOGO店吃飯聚餐，期間看到一位屁孩對壽司吐口水，「前面看到這小孩已經吐了5盤壽司以上的口水，有夠噁，父母在旁邊也沒有制止」，直到她拿出手機開始錄影，屁孩才終於停止噁心行徑。

不過原PO指出，當時她馬上向店員告知現場有這種狀況，店員卻沒有積極處理，讓她感到相當無言，「看到屁孩吐口水，跟朋友吃到一半直接沒胃口」。

對此，許多網友紛紛回應，「終於知道為什麼朋友吃壽司郎都只點平板的…」、「看到有人錄影會停代表知道是錯的，沒什麼比明知故犯更可惡了，撻伐吱吱（屁孩）」、「卡，該上新聞了吧超噁心…」、「真的很扯！恐龍可以不要帶小恐龍去迴轉壽司嗎！以後迴轉壽司是不是要規定18歲以下禁止進入啊」。