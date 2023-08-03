金馬影后楊惠姍年輕時外貌美麗，有「天使面孔，魔鬼身材」的美稱，當時她從外文系輟學後就進入中視拍攝電影，十年時間大概拍了一百多部，1984年憑電影《小逃犯》獲第21屆金馬獎最佳女主角，隔年又以《我這樣過了一生》蟬聯，是史上第一位連兩屆的影后；近日她上中廣廣播節目《欸我說到哪裡了》談起丈夫離世後的改變。

當年張毅和楊惠姍合作了《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》及《我的愛》，這三部作品被譽為「女性電影三部曲」，但兩人也因此產生違背道德的情感，張毅當時的作家妻子蕭颯是《我這樣過了一生》的編劇以及原著作者，然得知丈夫與楊惠姍日久生情後，蕭颯以《寫給前夫的一封信》為題，揭露離婚過程。隔了37年，楊惠姍上王偉忠主持節目《欸我說到哪裡了》被問到和張毅雙雙退出影壇的決定，她坦言是一起決定：「我不知道張毅怎麼樣，就像你說的其實張毅沒有繼續拍戲，就導演來講是可惜的，那演員不一樣，演員我自己那時候雖然三十幾，感覺還是可以繼續拍戲，可是我心裡很清楚，我這個能夠繼續拍戲能夠多久」，且長期心理生理的不安讓楊惠姍想要找個可以掌控，又跟創作有關的志業，必須要累積下去，最後就選擇了琉璃。

（來源／影片取自王偉忠電視台 YouTube，如遭刪除請見諒。）

楊惠姍透露張毅過世後，每天半夜4點50分一定會起床，這個時間是張毅當時離世的時間，「開始確實是很難過，每天晚上鬼吼鬼叫就叫他，穿他的衣服戴他的帽子，看他的東西，只要經歷過生死的這些都會經歷過。」