中國新聞網3日報導，中國大陸氣象局3日解讀近日京津冀地區強降雨主因是持續時間長、累計雨量大、降雨極端性強，光是北京持續降雨便長達83小時。

大陸國家氣象中心副主任張恒德在新聞發布會上表示，7月29日至8月1日，京津冀等地出現歷史極端強降雨過程，區域降雨過程強度超過了華北歷史上三次極端暴雨過程（1996年「96.8」、2012年「7.21」和2016年7月18日至20日），為歷史罕見。本次強降雨過程具有持續時間長、累計雨量大、極端性強等特點。

持續時間長：本次過程從7月29日起開始，至8月1日結束，接近4天時間，北京降雨持續時間達83小時，河北邯鄲、邢台、石家莊，山西晉中，河南鶴壁及北京西南部等地連續兩天出現大暴雨到特大暴雨。

累計雨量大：北京西南部，河北中部和西南部等地累計降雨量350～600毫米，局地700～800毫米，最大累計降雨量達1003毫米，100毫米以上降雨面積17萬平方公里。

降雨極端性強：北京市平均過程降雨量276.5毫米和最大降雨量744.8毫米、河北省平均過程降雨量153.2毫米和最大降雨量1003毫米，均超過了華北歷史上三次極端暴雨過程。最大累計降雨出現在河北邢台臨城趙莊梁家莊，為1003.0毫米，在正常年分，邢台市一年的總降水量在500毫米左右，這意味著僅用兩天的時間，邢台就下了正常年份兩年的雨。

北京地區也有兩站累計降水量超過700毫米，遠超2012年北京「7.21」特大暴雨極值541毫米。據氣象部門統計，河北和北京14個國家氣象觀測站日降水量突破歷史極值，26個國家氣象觀測站3日累計降雨量突破歷史極值。

談及京津冀等地為何發生極端強降雨，張恒德表示，主要有三個原因：

一、水氣條件充沛：第5號颱風「杜蘇芮」減弱後的低壓環流攜帶充足的水氣與副高周邊東南氣流匯合，加上第6號颱風「卡努」遠距離輸送的水氣，兩股水氣彙集直奔華北平原。

二、高壓系統阻擋。副熱帶高壓和北方大陸高壓脊分別位於降水系統的東側和北側，兩大高壓系統合併形成高壓「大壩」，阻擋住降水系統的前行，導致京津冀等地出現長時間強降雨。

三、山脈地形的抬升作用。太行山、燕山山脈的存在，迫使輸送而來的水氣在山前受到地形動力抬升作用，更多水氣凝結成雨，增強了降雨的強度。

「本輪京津冀強降雨為歷史罕見，累計雨量大、極端性強、山區短時降雨強度大，導致多地出現內澇、山洪、地質災害，海河流域發生流域性較大洪水，給京津冀地區防範應對帶來了嚴重挑戰。」張恒德表示，在這種極端強降雨的影響下，極易引發城市內澇和積澇，從而給交通運輸、城市運行、農業生產、居民生活帶來極為不利的影響。此外，村鎮和山區在短時強降雨和過程雨量大的情況下，土質疏鬆，山洪以及塌方、崩塌落石等地質災害極易發生，防禦難度大。

本輪降雨面雨量全線猛增，使海河流域發生流域性較大洪水，京津冀整體防汛形勢嚴峻。