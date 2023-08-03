俄羅斯精銳部隊指揮官表示，自俄羅斯入侵烏克蘭的一年半時間內，至少有 8,500名俄羅斯空降部隊成員受傷，但是他們士氣高昂，願意回到前線再戰。然而，這段描述空降部隊英勇的談話，卻還是在幾小時後被俄羅斯軍方自行下架。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，空降部隊指揮官特普林斯基(Mikhail Teplinsky)俄羅斯傘兵日時，在電報網上發表建軍祝賀，他說：「從開戰以來，我們的傘兵弟兄遭受高強度的作戰，但是他們都支持下來了。5000多名受傷傘兵在經過治療後，再次重返前線，還有3500多名弟兄更頑強，即使受傷也拒絕離開前線。」

星期三，俄羅斯國防部的官方廣播公司《紅星報》(Zvezda)，發表了特普林斯基的影片，然而幾小時後，由於不明原因，影片卻被下架刪除了。

獨立調查新聞媒體 Agentstvo 認為，即使特普林斯基沒提到空降部隊的陣亡數，只提到8500名空降部隊受傷而且可以續戰，卻仍是俄羅斯國防部不想讓外界知道的，因為這會讓人們想知道陣亡數目，也讓人驚訝受傷比例之高。俄羅斯空降兵的總員額大約4萬人。

俄羅斯國防部最後一次披露作戰傷亡數字，是在2022年9月，當時的說法是5,937 名士兵在戰鬥中喪生，然而外界普遍認為，這數字遠遠低報，真實的陣亡人數一定高很多。

開源情報分析師米哈伊洛夫 (Kirill Mikhailov) 表示，作戰的陣亡-受傷比通常是1:8左右，這意味著俄羅斯傘兵的陣亡人數在1000人以上。

BBC 俄羅斯頻道和新聞網站 Mediazona，進行的獨立統計，截至7月30日，俄軍空降兵大約有1,832人在烏克蘭陣亡。