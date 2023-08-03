綜合統計處長蔡鈺泰表示，依主計總處編算CPI的經驗，颱風及其帶來的大雨，會影響蔬、果的供給，加上預期心理帶動需求，在供需一時無法調整的情況下，物價確實會上漲。

但他強調，依過去歷史資料，因颱風所引起的CPI上漲不會持續太久，只要天候恢復正常，蔬果供應回升，CPI就會回降，漲幅就會趨緩。主計總處的資料指出：「蔬菜從播種到收成約需3週左右，因短期供給缺乏彈性，為短期消費者物價促漲因素，惟俟復耕蔬菜上市，價格隨即回跌。」

主計總處以歷來最強的賀伯颱風為例表示，85年7月賀伯颱風侵台，以月增率而言，8月蔬菜劇漲87.8％，為歷史資料以來單月最高漲幅，當月CPI年增率升至5.0％，創兩年新高，隨著9月蔬菜恢復供應，菜價回跌兩成，CPI年增率降至3.8％。

再以107年9月山竹颱風，也曾讓9月蔬菜月漲20％，CPI年增率升至1.7％，隨著天候好轉，蔬菜復耕，供應回復正常，預期心裡消失，10月菜價下跌一成，CPI年增率也回降至1.1％，11月續降至0.3％，颱風影響物價的效果逐月遞減。

蔡鈺泰表示，颱風及豪雨所推升的CPI上漲，影響期間短，因此不致形成通膨，依通膨定義，物價上漲要有持續性、顯著性及全面性，颱風對CPI的影響只有局部性、也只是短期，因此不算是通膨。