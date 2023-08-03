國軍漢光39號演習自7月24至28日展開，演習重點在於淡水河口反登陸操演，顯示台灣由「灘岸殲敵」轉向「敵軍登陸殲滅」。前空軍副司令張延廷表示，從漢光39號演習來看，現在已到達陸地殲敵了，但台灣人口的密度那麼高，設定場景在台灣本土，「這是錯誤的」。

主持人盧秀芳3日在中天《秀芳辣晚報》節目中問到，還沒開戰，台灣一北一南兩個基地自己爆炸。但若開戰，台灣的面積是烏克蘭的17分之1，有美國報告稱要我們撐90天，但即使是撐住90天，台灣一片廢墟，你怎麼看？張延廷回應表示，撐不撐得住，在於我們的士氣夠不夠。

張延廷接著指出，我們的戰略整個設想，由漢光39號演習來看，以前是在海峽殲敵或是在灘岸殲敵決勝負，現在已經到達我們陸地了，所以武器、火藥、炸彈都在台灣爆炸，但台灣人口的密度那麼高，設定場景在台灣本土，這是錯誤的。

另外，針對中科院屏東九鵬基執行廢料銷毀時，不明原因閃燃釀4傷。台大教授苑舉正指出，九鵬基地主要是做飛彈，裝填塗料每到一段時間，就要更新、裁撤、要換。因為高科技的發展，況且現在兵役期間很短，因此，專業人員沒有做好準備，再加上大批武器都是購買來的，所以在準備的過程當中，災難頻傳。