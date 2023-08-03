大陸女星范冰冰當年憑藉瓊瑤劇《還珠格格》暴紅，多年來演過不少影視作品，期間雖遇合約風波消失一段時間，再復出時不影響其高人氣。最近陸網流傳「冒牌范冰冰」站在田裡的一幕，有人還稱能守護農作物：「最近獾子很多，震懾住牠們」，沒想到引起本尊注意，還妙答一句，引起瘋狂的討論。

公眾號「萬里江山月明空」發出以「一線女明星替我爺爺守瓜田」為標題的文章，表示爺爺不知從何處弄來范冰冰的人形立牌放在田裡，覺得十分搞笑，可見范冰冰身穿一襲金色抹胸禮服，露出白皙肌膚跟一雙鉛筆腿，傲人S曲線一覽無遺，後來一問之下，才知道近來很多獾子來偷吃西瓜，這麼做有讓牠們不敢靠近的作用。

而范冰冰也在微博轉貼PO文，打趣說道：「你們說我的副業是不太多了」，還附上哭笑不得跟翻白眼的表情符號，展現私下俏皮的一面，網友看到後笑成一片，紛紛回應：「技多不壓身啊，姐姐」、「范爺偷偷監視我們」、「全能女明星是這樣」、「努力開拓新事業版圖，爭做新時代女企業家」、「哈哈哈西瓜女神范冰冰」、「我們這裡也有個魚塘也是用妳的照片」、「用妳的美麗震懾住西瓜賊。」

范冰冰曾連續5年蟬聯「富士比中國名人榜」第一名，以2017年來說便賺進2億4千萬人民幣(大約10億5千萬新台幣)，加上名下有多家公司以及不動產等等，財力相當驚人，因此2018年鬧出陰陽合約逃稅案，遭重罰新台幣40億外，還被官方列為劣跡藝人，雖無法在大陸演戲，仍積極經營個人美妝品牌，未料日前鬧出侵權糾紛遭起訴，創業之路充滿挫折。