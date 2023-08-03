為鼓勵在地製造，印度中央政府今天宣布對多款電腦產品實施進口管制，管制措施立即生效。印度媒體報導，這項規定可能會對宏碁、華碩、三星、蘋果等公司造成衝擊。

印度商工部對外貿易局（DGFT）在一份通告中說，廠商或個人欲進口個人電腦、筆記型電腦、平板電腦以及超小型桌上電腦，必須事先申請特別許可。

但通告也列出一些豁免狀況，比如說旅客隨身行李攜帶做為個人之用，就不在此限。

若只進口一台，包括個人攜帶或網上購買，可免申請特別許可，但需支付相應關稅；如果是作研發、測試、產品評比、維修以及發展之用，每批貨櫃可進口最多20台的上述電腦產品。

此外，上述電腦產品若是資本貨物中不可或缺的部分，或是送到外國維修再重新帶回來的舊品，也都可免申請特別許可。

印度政府正大力推動「在印度製造」（Make in India）政策，希望把印度打造成把印度發展為全球設計與製造中心，重點項目包括電子產品、電動車和半導體。

「今日印度」（India Today）新聞網報導，新規可能會對宏碁、華碩、三星、蘋果、戴爾（Dell）、Panasonic、聯想與惠普等公司造成衝擊，因為這些公司多半依賴進口來供應印度市場。

報導說，目前在印度銷售的電腦產品，大多數是在中國製造或組裝，印度政府可能希望藉由新規，迫使廠商前來印度設廠或設置生產線。

業界數據顯示，印度去年銷出1440萬台桌上型及筆記型電腦。