美國政府對中國最近公開鼓勵其公民參與反間諜工作以及建立個人舉報獎勵制的做法表示關切，美國國務院發言人表示，中國國安部大幅擴增了間諜活動的範圍，升高了外國人士被任意逮捕和拘留的風險。

據《路透》報導，負責監督外國情報和反間諜活動的主要機構中國國安部在社交媒體網站微信上發佈了一條消息，聲稱《反間諜法》的有效實施，不僅需要中國國家安全機構的工作，還需要「人民群眾廣泛參與」。中國鼓勵公民參與反間諜工作，包括建立個人舉報可疑活動的渠道，並且對舉報者進行獎勵。

中國國安部的最新舉措是在7月1日生效的中國《反間諜法》擴大之後宣佈的。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在新聞簡報會上說，美國政府一直都在密切關注中國政府擴大反間諜法的實施情況，「我們正在密切關注中國新的反間諜法的實施......正如該法所規定，大大擴大了被視為間諜活動的範圍。」

米勒說，「我們仍然關注在中華人民共和國被任意逮捕和拘留的風險，這反映在我們的第3級旅行建議中。我要補充的是，這些都是國務卿在與中國官員會晤時提出的問題。」

報導指出，中國政府今年早些時候更新了反間諜立法，該法禁止傳遞與國家安全和利益相關的信息，但並未給出具體說明什麼構成中國的國家安全或利益。這項做法這引起了美國的警覺，美方認為，在中國的外國公司可能會因為正常的商業活動而受到懲罰，從而增加在中國開展業務的跨國公司的運營風險。

《路透》指出，修訂後的法律允許進行反間諜調查相關單位獲取數據、電子設備和個人財產信息。近年來，中國以涉嫌間諜活動為由逮捕和羈押了數十個中國和外國公民，其中包括今年3月日本的安斯泰來製藥公司一名主管。澳大利亞記者成蕾被中國當局指控向另一個國家提供國家機密，自2020年被羈押至今。

一些外國的觀察家在推特上熱烈討論中國的反間諜法，報導指出，許多觀察家把北京動員人民進行反間諜工作的做法，跟北韓或前蘇聯政權類似的做法相比較。奧地利歐洲安全防務政策研究所所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）形容這是「有中國特色的數位極權主義」；曾任《時代周刊》駐京記者的中國觀察家石宇（Isaac Stone Fish）則稱，新的規定這讓他感到「背脊發涼」