杜蘇芮颱風殘餘環流持續肆虐中國大陸，華北地區豪雨成災，其中位於北京旁河北省的涿州市幾乎全城淹沒。傳聞「河北、天津洩洪是為了保北京」的說法，大陸專家認為，這不是很準確的表述。前立委蔡正元3日在《新聞大白話》節目指出，北京離山區比較遠，怎麼可能分洪到涿州？這是沒有地理概念的說法。

「北京的淹水真的是極端氣候裡面的一個副產品！」蔡正元表示，在每個城市的防洪系統，有的人是算50年防洪標準，，有的算100年防洪標準，台灣很了不起的員山子分洪道，也不過設計到200年，淡水河沿岸了不起也就是100年的防洪標準，所以不可能所有的防洪設施動不動就200年，因為你不曉得水從哪裡來？

蔡正元提到，會淹水有幾種情況，第一個就是下雨下在街道上，那個排除的速度會比較快。但是如果是山區匯集，沖下來的洪水，那個在很多地方都很難處理。台北市就是這樣子，內湖南港都靠近山區，山區下來的水是最難防，要有滯洪池，自己當立委時都搞了5年、8年才進入狀況。

「北京這次是140年來最大的洪水，已經超過北京100年的防洪標準。」蔡正元指出，所以有淹水是必然會發生的，如果把它扯到涿州就有點離譜，因為涿州在北京的西南方，非常靠近山區，而且山區水沖下來第一個就衝到靠近山的都市。北京離山還有一點距離，山不是很遠，但山區很大、很廣，匯集的水量往都市裡面沖，這實在是一百年來難得看到的一個狀況，也真的是會有點束手無策。

蔡正元強調，而且河北的雨量又比北京的雨量大很多，河北在保定市以南的臨城縣達到1000毫米，什麼概念？如果水沒有排掉的話，整個地區的水位高度就是10公尺！北京是744.8毫米，水沒有排掉一下子就是7公尺半！這不是一個游泳池，是很龐大的一個水量，的確也超出北京整個都市的防洪標準，剩下的工作就是救災了。未來是不是要在山區做更多的滯洪池，可能要從200年的標準來考慮。

蔡正元直言，北京離山區比較遠，涿州離山區比較近，分洪怎麼可能分到涿州去？這是沒有地理概念的一個說法。