成都世大運3日女籃準決賽，中華女籃隊可惜未能複製男籃隊擊敗地主大陸隊德美好結局，61比83無緣金牌戰，5日下午3點和芬蘭隊爭銅牌，中華世大運女籃隊全場奮戰精神可嘉，也獲國際大學運動總會FISU本賽主播稱許。

第1節開局大陸隊就打出6比0攻勢，中華隊卓敬兩分球和羅蘋三分球連追5分，儘管大陸隊靠著身材優勢持續追加分數，中華隊仍靠著頑強的防守意識不讓分數瞬間被拉開太多，並在該節倒數22秒卓敬三分冷箭命中超前，首節打完中華18比17領先，連FISU本賽主播直呼兩隊打出高張力內容，就是大家想看的精彩對抗。

可惜後3節中華隊命中率逐漸下滑，慢慢被拉開分差，上半場打完落後8分，下半場則是落後到兩位數，也面臨了20分以上的差距，最終22之差落敗。

中華隊本戰僅兩名球員得分雙位數，羅蘋13分最高，卓敬12分；身高208公分鶴立雞群，被FISU主播形容是「世大運女籃版俠客歐尼爾」的大陸現役WNBA好手韓旭22分、11籃板全場最佳。

中華隊卓敬（左）努力突破對手防守。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）