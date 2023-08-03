民眾黨總統參選人柯文哲2日接受網路節目專訪時稱，2024大選他若沒勝選「台灣會完蛋」，引發外界議論。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，這句話就代表柯文哲這個人井底之蛙的獨裁意識了。

鄭運鵬表示，「我不贏台灣會完蛋」這句話本身就代表這個人井底之蛙的獨裁意識，「台灣為什麼會完蛋？柯文哲只講了一個自己挑選的南台灣觀察，但是南台灣現在也沒有完蛋。也可見得柯文哲沒有真正認識在台北市月薪4萬的人怎麼生活？他應該認為4萬元月薪都拿去租合宜住宅就是比南台灣幸福」。

鄭運鵬說，「退一萬步談，即使南台灣是柯文哲認知的這樣，為什麼台灣就會跟著完蛋？柯沒有說明。再退一萬步談，即使真的台灣會完蛋，為什麼就只有柯文哲能夠不讓台灣完蛋？柯一樣沒有說明，可見他腦袋就只有3次重考的自己是天縱英明。」

最後鄭運鵬表示，「事實是，台北市柯文哲執政了8年，民調真的完蛋。柯文哲怎麼證明台灣本來好好的，不會因為他執政就像台北市一樣完蛋？」