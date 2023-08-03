民眾黨主席柯文哲昨在臉書發文批評，民進黨政府執政7年，除了債務還本6700億，還累積歲計賸餘4474億，帳面上看來績效優異，其實根本是透過「獨步全球」的特別預算作假帳出來的。行政院發言人林子倫今（3）日反批，對於國家財政及債務相關議題，行政院與財政部已多次回應，柯前市長選擇視而不見、掩耳盜鈴，持續用部分數據試圖引導民眾錯誤認知國家財政實際情況，令人遺憾。

林子倫指出，近年來為因應國內外環境變動與挑戰，政府透過特別預算方式支應如武漢肺炎防治及紓困振興、國家重要基礎建設、提昇國防安全等各項需求，相關預算皆經立法院審查通過，並依公共債務法辦理，絕無柯前市長所說「外界根本無從監督」之情事。

林子倫表示，自蔡總統2016年上任後，嚴格遵守財政紀律，並大力協助民間經濟發展，使得2018年至2022年度中央政府總預算原編列債務舉借預算皆因稅收執行良好而未舉債，中央政府長期債務實質淨增加數相較陳水扁前總統時期的1兆4923億及馬英九前總統1兆7344億，近7年來只增加4350億，為歷任最低。

林子倫說，債務佔比也從2015年的31％下降到2022年的26％，近年最佳；歲入歲出賸餘連續五年超過1000億，去年將近5000億，創史上新高；還債金額也自2018年起年年創新高，去年更達1500億，創21年來新高，這些都是政府堅守財政紀律、國家財政狀況良好的最佳例證。

林子倫表示，政府及社會各界對於柯前市長近來毫無事實根據的批評已多次澄清與說明，無奈柯前市長仍執意以掩蓋事實的方式企圖誤導社會大眾對於國家實際情況的認知，嚴重影響公共事務討論之品質，請柯前市長勿再為個人政治聲量與利益，扼殺全國第一線公務人員及全體國人近年來之努力。