巴菲特上CNBC節目《Becky Quick》說，有些事大家不必杞人憂天，惠譽調降美債信評就是其中之一。

巴菲特還透露，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）上周一（7月24日）才入手100億美元美國公債，本周一（7月31日）再敲進100億美元，「至於下周一只有一個問題，我們要買100億美元的3個月期國庫券，還是6個月期？」

波克夏是全球持有最多美國政府公債的企業，迄至今年3月為止，波克夏共投資1,040億美元的美國短期公債。

惠譽摘掉美國3A信用桂冠的理由，是預期美國財政未來3年會惡化，債務愈滾愈大及政府治理弱化。

對此「奧馬哈先知」巴菲特指出，惠譽這些顧慮有其道理，聯邦政府的作為他也不是樣樣都認同，但這不足以改變他對美債和美元的看法。他說：「誰都知道，美元是全球儲備貨幣。」

只要談到美國前景，巴菲特是出了名的樂天派。有關去美元化及美國主權違約的隱憂，巴菲特也是一笑置之。

巴菲特無懼惠譽調降美債信評，摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）2日接受CNBC專訪時也表示，「這沒什麼大不了」，因為是「市場在決定借貸成本，不是信評機構」。

迪蒙說，不過這實在很「荒謬」，其他依賴美國及美軍維持區域穩定的國家，信用評級居然比美國高。