國際信評機構惠譽（Fitch）突將美國信評由最高的AAA調降至AA+，嚇出全球股市「黑色星期三」。儘管機構與分析師普遍輕描淡寫表示，短期內對市場的影響可能有限，但理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）發出嚴正警告，要大家準備迎接潛在的經濟崩潰。

羅伯特清崎5月就曾發文抨擊大多數人對美國經濟的判斷，他強調，「軟著陸」、「硬著陸」的說法都不足以描述美國當前的經濟形勢，他當時就認為應該要用「墜毀」一詞。

在惠譽拔除美國3A信評之後，羅伯特清崎隨即發文表示，「第一只鞋子落地」，他指出，1年多來他一直發出警告，可是美國聯準會（Fed）、財政部與大公司的執行長們都在吸食幻想大麻，如今他只能告訴大家好好保重，做好經濟迫降的準備。

First shoe to drop. Fitch rating services down grades US credit rating from AAA to AA+. Brace for crash landing. Sorry for the bad news yet I have been warning for over a year the Fed, Treasury, big corp CEOs have smoking fantasy weed. Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 2, 2023

相較於羅伯特清崎的唱衰論調，股神巴菲特卻依然老神在在。巴菲特指出，惠譽降評不會改變波克夏海瑟威的投資策略，上周一和本周一波克夏分別買入了100億美元的美國公債，至於下周一要煩惱的是該買100億美元3個月期還是6個月期的短期國庫券。