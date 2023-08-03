中新網3日報導，「這是中圖網25年來遭遇的最具毀滅性的損失和打擊。」緊鄰北京市西南的河北省保定涿州市，是中國大陸最大的圖書倉儲中心，其中又以大陸最大的網路書店「中圖網」最具規模，2日晚，中圖網在微博發文稱，如果洪水不能很快退去，預計至少80％約400多萬冊圖書、三億碼洋（圖書定價總額）以上會報廢。由於既怕火又怕水，書庫幾乎沒有保險公司承保，全部損失只能自負。

中圖網總經理黃平指出，涿州書庫基本全軍覆沒，具體損失還未計算出來。他前些年曾為書庫投保相關保險，後來想續保被保險公司拒絕，說相關險種已下架。此後，諮詢過其他保險公司，一聽說是書庫，就拒絕承保，或是開出極高保費。因此這兩年書庫就沒有再購買相關保險了。

中新網報導，大陸太保產險業務員透露，無法對書庫投保，是因圖書易燃、易全損，且涉水後無法修復，所以公司對這塊業務比較謹慎。退萬步言，即便能保，對應條件也會非常嚴格。保險公司除調高費率外，賠償限額也會大幅收緊。比如一次火警事故最多賠付保費的50倍等。

另一家平安財險業務員解釋，書籍一類投保困難原因，是既怕火又怕水，救援難度大，很大機率是報廢。和其他設備不同，如果是機械設備損壞，可能只是外表油漆或是塑膠墊片壞了，基礎部分同時損壞的機率較低。

關於保費，業務員表示，通常情況下500萬元的普通貨物，每年保費大概在1萬元左右。但圖書一類的易燃物品不好預判，具體保費要以公司最終評估結果為準。

據報導，對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍指出，書庫面對的自然災害和意外事故較多，風險和損失較複雜，既包括洪水火災等，也包括潮溼發黴蟲蛀，還有圖書貶值和滯銷的市場風險，且容易引發道德風險（投保人縱火燒書），所以保險公司為防虧損而逐漸提高費率，才有今天這個局面。

黃平說：「經過這次的事件，後續還是會考慮購買相關保險。但是還是希望以比較合理的保費獲取相應的保險保障。」

張琪說，想要分攤保險成本，可讓某一地區所有書庫一起統保，擴大同質風險的量，來降低損失機率。也可讓多家保險公司組成共保體，一起共保，分擔損失和風險。此外，書庫本身也要建立自身的防災防損能力，這中間保險公司可以為書庫提供改善風險的建議。