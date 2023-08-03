《芭比》與《奧本海默》兩部強片因主題標籤「芭本海默」衍生許多哏圖，引發日本觀眾不快，推出「拒看芭本海默」標籤揚言抵制。

今夏在各地掀起話題熱潮的好萊塢大片《芭比》，全球票房已破8億美元。不過，這部強片可能會在東北亞踢到鐵板，上月在南韓上檔後票房不如預期，日前又因網路造勢拿原子彈開玩笑在日本引發嚴重公關危機、許多日本網友揚言抵制，就連替《芭比》女主角配音的女星高畑充希也深表失望。新片8月11日在日本上映的時間點距離原爆紀念日很近，片商華納兄弟的宣傳活動難保不受影響。

華納兄弟出品的真人版電影《芭比》（Barbie）與環球影業推出的原子彈之父傳紀電影《奧本海默》（Oppenheimer）並列今年暑期2大強片，同在7月21日於美國上映，全球多國上檔日期相近，頗有競合之勢。然而《奧本海默》日本上映日期遲未敲定，外界推測與日本人對於原子彈話題敏感有關，片中對於原子彈78年前在日本造成的破壞沒有太多描述引發批評。二次世界大戰末期，1945年8月6日與8月9日，美軍先後在廣島、長崎各投擲1枚原子彈，重創兩地，逾20萬人死亡。日本每年8月6日在廣島舉行和平紀念儀式。

路透社報導，《芭比》票房已破8億美元（約新台幣253.46億元），《奧本海默》也超過4億美元（約台幣126.73億元），影迷把片名合併後創造「芭本海默」（Barbenheimer）一詞製造觀影潮流，成為最近社群平台熱度居高不下的標籤，甚至出現多款迷因圖流傳，成為兩片網路行銷一大助力，例如讓《芭比》女主角瑪格羅比（Margot Robbie）與《奧本海默》男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）並陳，還附上原子彈爆炸烈焰。片商華納兄弟甚至在其中一張哏圖底下留言「這會是個難忘的夏天」並附愛心圖案。

日本觀眾對於這些舉動非常感冒，特別是二次世界大戰末尾美軍對廣島、長崎投擲原子彈的78年紀念活動即將到來，「芭本海默」各式插科打諢惹惱許多日本人。有人在Change.org發起請願，要求華納兄弟與環球兩家片商呼籲各界停用「芭本海默」標籤，至周四累計超過1萬6000人連署。網友丸山（Koji Maruyama）說，如果要設計「芭本海默」的圖片或推出模仿藝術，也不該讓芭比笑咪咪地置身於原爆產生的蕈狀雲之中，「芭比絕不該成為面對不幸或悲劇時流露歡欣之情的人物」。

日本網友推出「#NoBarbenheimer」（#拒看芭本海默）的主題標籤熱度飆升，轉貼超過10萬次。日本華納兄弟公司罕見公開批評美國母公司，美國華納兄弟本周已就此事致歉。替《芭比》日文版配音的女星高畑充希周三在IG發布限時動態表示，她對於《芭比》靠這種迷因行銷手法宣傳備感失望，並透露自己曾考慮不出席《芭比》下周五（11日）在東京的首映會宣傳活動，「此事真的、真的很令人失望」。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）周三在社群媒體分享自己與《芭比》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）會面的照片，網友反應冷淡。有人留言：「此時此刻你的貼文令許多日本人不爽，讓他們拒看這部電影的想法更加堅定。」