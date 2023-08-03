社會人高爾夫巡迴賽本周進入山溪地站，遇到卡努颱風攪局，隊際賽經歷兩次暫停，選手們用意志力戰勝風勢，隊際賽積分龍頭「家佳樂」在前職棒名將張誌家領軍下本周再拿下本季第5站勝利，搶下第1種子晉季後賽機濃厚；個人賽部份，A組黃光男今年已經第4度封王，B組冠軍蔡亞達，花費6年時間訓練後，首度參賽就拿下冠軍。

「社會人高爾夫巡迴賽隊際賽」2023賽季A組有5支隊伍參加，每隊例行賽8場，積分結算取前2名進入4強，第3到第5名打循環附加賽後取2名進季後賽，爭取奪冠機會；B組則有11支隊伍參加，每隊例行賽10場，積分結算取前6名直接進季後賽，第7到第10名打附加賽後取2名進季後賽。

另外，每隊於開季前登錄20人名單，每場賽事派出10名選手應戰，2人一組搭配，分為5組與對手以「四人四球比洞賽」競技，每一小組勝可得兩分、輸則零分、平手雙方各得一分。

本周社會人高爾夫巡迴賽在山溪地高爾夫球場進行第8輪「隊際賽」，A組賽季接近尾聲，目前積分龍頭「家佳樂」球員包括前職棒球星張誌家等人，此役8比2重創「木木行館」後，目前51分積分與排名第2位木木行館有18分積分差距，如無意外將可鎖定第1種子席位進入季後賽。

第9輪賽事將於8月23日前進南投松柏嶺球場舉行，接近尾聲的賽程攸關季後賽名次，屆時也將出現腥風血雨的保衛戰。