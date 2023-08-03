許多人喜歡去美式賣場好市多購物，今（3）日一名女會員指出，好市多廁所裡貼心提供免費的馬桶坐墊紙，她強烈呼籲眾人多加利用，如廁時避免「蹲馬步」的舉動，並要注意維持環境整潔，未料，貼文一出，有人指出，她擺放坐墊紙的方向相反了，還貼出環保局的宣導圖文，直說：「不是這樣用」。

「好市多很貼心！」一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，好市多的廁所裡都會提供免費的馬桶坐墊紙，呼籲女性上廁所時多加利用，「為什麼要噴得到處都是？因為自己懶得拿免洗墊或求方便，就要下一位或者打掃阿姨幫妳擦尿，真的是…唉」。

貼文一出，引發網友的共鳴，「真的有些沒水準、愛蹲、尿亂噴在馬桶蓋上的人，留給別人擦到底什麼心態」、「我最討厭噴得到處都是，明明酒精處理一下就好，卻自私自利踩著高跟鞋也要上去」、「只能在心中默默守護他們有一天踩空」、「台灣人的公廁使用習慣真的很糟」。

一名女網友覺得好市多廁所提供馬桶坐墊紙非常貼心，呼籲大家多加利用，維持環境的整潔。（圖／林姓網友授權使用）

從原PO分享的照片可見，她將馬桶坐墊紙鋪上後，開口在馬桶的前端，有內行網友看了忍不住糾正，「馬桶紙不是這樣用的」，並貼出台北市政府環保局的宣導圖文，和原PO放置馬桶紙的方式相反，圖片顯示，開口要在馬桶的後端，如此一來，沖馬桶時坐墊紙就會一起被沖走，也不容易濺起水花。

不過也有其他人認為，無論方向怎麼擺，只要能順利沖入馬桶即可，「我都隨便鋪耶，反正都會沖下去的」、「沒規定一定要鋪的方向，自己方便就好」、「前後並不重要，習慣就好」、「我也覺得宣導方向很難用，而且尿到紙上還會反彈到自己身上，超恐怖」。