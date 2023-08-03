土耳其7月通膨死灰復燃，為土國央行打擊通膨之役增添挑戰。根據土耳其統計局3日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增47.8％，較6月的年增38.2％明顯升溫。食品為7月通膨上揚的主要推手，該月食品價格年增60.7％。