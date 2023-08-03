土耳其7月通膨升溫 年增47.8％ 22:492023/08/03 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土耳其7月通膨死灰復燃，為土國央行打擊通膨之役增添挑戰。根據土耳其統計局3日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增47.8％，較6月的年增38.2％明顯升溫。食品為7月通膨上揚的主要推手，該月食品價格年增60.7％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財新7月中國服務業PMI為54.1 回升0.2％ 長和上半年業績驟降41％ 李澤鉅︰對前景有信心 正德H1每股賺0.45元 H2新船加入估營運逐季增 #上揚 #通膨 #土耳其 #死灰復燃 #為土 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐盟警告：俄欲藉提供低價糧食建立國際新依存 14:312023/08/03 國際 本土男星颱風夜宣布噩耗 父凌晨驟逝享壽80歲 12:292023/08/03 娛樂 蔡奇受習近平委託 看望慰問北戴河暑期休假專家 15:362023/08/03 兩岸 主計總處：颱風會推升CPI漲幅 但不會引發通膨 21:532023/08/03 財經 獨步休市＋股利發放延後 新台幣周五恐帶量補貶 17:122023/08/03 財經 卡努中颱暴風圈已觸陸 全台逾1.8萬戶停電 16:132023/08/03 生活 美國債信被調降 富達國際：不會影響美債殖利率整體下行趨勢 20:542023/08/03 財經 憂漁業建設大打折 高雄7漁會聯署籲「勿為選舉打壓漁民」 20:542023/08/03 政治 影》史上「最重」動物出土！超越藍鯨 真面目太意外 18:022023/08/03 國際 漢光設定場景在台灣本土 前空軍副司令驚吐1句 22:122023/08/03 政治 為台中捷運盧秀燕槓中央！3萬人民調超震撼 民眾全炸鍋了 07:572023/08/03 政治 他為健康改吃素 少1營養素慘中風 醫嘆：一堆人中 08:032023/08/03 健康 跟著移動骨董去旅行 歐、亞經典東方快車開啟奢華火車旅遊風潮 03:052023/08/03 生活 NET推神級特價品！妹子一穿「美胸炸出」 網暴動 12:212023/08/03 生活 57歲美魔女颱風夜發出詭異聲響 女兒嚇壞險報警「以為你被分屍」 15:222023/08/03 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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