民進黨總統參選人賴清德兩個小孩都在美國求學、工作，孫子也在美國出生，被戲稱為「美國阿公」。他1日首度提起兩個兒子的狀況說，兩個孩子在美國讀書，但學成之後都會回到台灣。前立委蔡正元表示，政治場上的攻防不應該禍及妻孥，但過去綠營賴清德、謝長廷、蘇貞昌，都曾攻擊馬英九的相關議題，這個就不在批評妻孥的範圍，只是用你的標準來檢討你，賴清德顯然在這個議題裡有點進退兩難，才說出這番話來。

賴清德兩個小孩都在美國求學、工作，孫子也在美國出生，被戲稱為「美國阿公」。他1日談及兩個兒子的狀況說，兩個孩子在美國讀書，但學成之後都會回到台灣。藍營立委李德維說，即便如此，賴清德還是「美國阿公」，前總統馬英九曾因此受到多少嘲諷？民進黨是說一套做一套。

「政治場上的攻防不應該禍及妻孥，這是大家應該遵守的一個準則！」蔡正元3日在《新聞大白話》節目表示，可是過去民進黨包括賴清德也好，謝長廷、蘇貞昌也好，他們當年怎麼攻擊馬英九的綠卡事件？攻擊馬英九的家人在什麼地方工作、什麼地方居住。

蔡正元強調，用同樣的標準來檢視，這個就不在剛剛講的，批評妻孥的範圍裏面。我只是用你的標準來檢討你，不然為什麼你要用這個標準來檢討我？賴清德顯然在這個檢討裡有點進退兩難，只好說他的兒子在美國讀書，學成會回國服務。

「當然是很好啦！學成回國服務？」蔡正元直言，但是人家問的是你是美國的阿公，跟你兒子回不回來服務是沒有什麼關係，你還是美國阿公！