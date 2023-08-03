行政院農業委員會升格農業部1日掛牌，原農委會主委陳吉仲成為首任部長；由於記者會辦在戶外，突下起傾盆大雨，上演高官「濕背秀」。國民黨立委賴士葆今天在臉書指出，不適任的人接掌農業部，連老天爺都在哭泣，最新網路民調10萬人投票有82％不滿意陳吉仲接任農業部長，從陳「功在黨國」的表現看來，唯有政黨輪替，才有可能下架陳吉仲。

賴士葆指出，陳吉仲接任農業部長，整個掛牌典禮是在滂沱大雨中進行，陳吉仲說感謝老天爺滋潤大地，愈下雨愈堅強。其實不適任的人接掌農業部，老天爺都在哭泣，才是更寫實的描繪。沒有一個部長像陳吉仲這麼會作秀，把揭牌儀式變成淋雨的苦肉計來搏版面。

賴士葆表示，陳吉仲的劣跡斑斑，大家耳熟能詳。最新網路民調10萬人投票有82％ 不滿意陳吉仲接任農業部長，陳吉仲接部長對社會的貢獻就是唯有政黨輪替才有可能下架陳吉仲。他任內連萊豬進口及沒收農田水利會成為官派等這麼又大又難的事情都可以使命必達，可謂功在黨國，當然是可以接任部長的原因之一。

賴士葆說，陳吉仲在致詞中提到不忘初衷，要與農漁民共同打拚，這種場面話根本言不由衷。因為陳吉仲自稱是豬農之子，當年為了讓美國萊豬進口，他從過去當教授的時候打死不接受含瘦肉精的美豬進口，變成鼓吹運作含瘦肉精美牛進口的急先鋒，陳吉仲的初衷何在呢？更不要提社運出身的來時路了，今日當官的陳吉仲言行與當年社運的理想大大的違和。

賴士葆強調，檢視過去農委會任內印象鮮明的政策，除了撒幣補助，扮演聖誕老人的角色，現在升格有1千5百億元預算，讓陳吉仲可以更大手筆的揮霍補助了。