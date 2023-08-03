大陸華北地區遭遇罕見暴雨襲擊後，啟用了7處蓄洪區，上百萬居民被迫轉移。據外媒與陸媒報導，因洩洪以致受災最嚴重的河北涿州洪水竟高達8、9米，許多災民需要救援，但因為道路受阻，地方當局已停止接受來自其他地方的新救援隊。而蓄洪水區退水還需要一段時間，可能會長達一個月。

《央視新聞》報導說，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區，蓄滯洪區對下游防洪產生很好的支撐和保障作用，但蓄滯洪區退水可能還需要一個月。河北省保定涿州職教中心是此次暴雨洪澇災害涿州市最大的安置點，從7月31日晚上啟用，目前已安置2000多名受困民眾。

據推特上涿州的網民提供視頻顯示，8月3日涿州洩洪後有些地區水深達8、9米，最深甚至達到12米，洪水水面已接近高速公路上方的指示牌。

《路透》引述陸媒報導稱，當地政府和應急管理官員已停止接受來自其他地方的新救援隊，理由是通道受阻和缺乏統一協調會增加安全隱患。目前中國各地的救援人員一直在申請協助涿州的抗洪救災工作，但其中一些人尚未獲得當地官員的邀請，而這是他們進入當地開展行動的先決條件。

水位が道路標識のあたりまで増床している

深さ12mに達する部分もあるとか



ここは河北省涿州市、三国志の主人公の一人劉備玄徳の出身地 pic.twitter.com/XtgQZgaItk — 練塀 ハートフル ドリーマー (@kounanronin) August 3, 2023

據《中國新聞周刊》指出，外地救援隊前往災區進行救援需要當地政府發出邀請函，但令人氣結的是「鎮政府的公章被水衝跑了，找不到了」，拿出這種理由也的確讓人難以想像。

《澎湃新聞》近日曾報導，河北省委書記倪岳峰在保定和雄安新區視察時表示，要有序地啟動洩洪區，堅決當好「首都護城河」。

相對於大陸官媒專注於宣揚洩洪以保護首都的成就，外媒相反地比較關注涿州等地受害嚴重，質疑否是為保北京而作出犧牲，以及洩洪的通知時間是否讓民眾有充分時間準備。

報導引述中國水電科學研究院副總工程師程曉陶的話說，透過開閘或扒開堤壩等方式引導洪水進入分洪與蓄洪區，能降低河道的洪峰流量，減輕下游城市的壓力。《法國國際廣播》則稱，處於下游的河北縣市行洪，是為了保護更下游的雄安、天津等地區，而不是北京。洪水發生後，雄安新區的選址問題又再度受到關注。

報導表示，卡努颱風目前已在日本造成兩人死亡，60多人受傷，預計周五逼近浙江和福建，中國將面臨更嚴重的暴風雨天氣。