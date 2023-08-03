瞄準mRNA作為新一代藥物的潛力，中研院院士王惠鈞3日表示，中研院已經組成團隊，鎖定具有潛力的主題進行研究，且已打造GMP先導測試廠房，提供測試新開發的技術。他邀請唐獎得主魏斯曼教授，擔任mRNA藥物研發顧問，給予台灣團隊協助。

成功開發對抗新冠肺炎之mRNA疫苗的三位科學家、唐獎第五屆生技醫藥獎得主卡塔林·卡里科（Katalin Karikó）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）和彼得·庫利斯（Pieter Cullis）3日以「新一代藥物的誕生:mRNA」（mRNA:the New Generation of Medicine）與3位台灣產官學代表展開多方對談，針對mRNA技術的發展現況、開發應用及未來趨分享看法。

該場「唐獎台灣生技論壇」，由DCB執行長吳忠勳主持，與談人為國科會副主委陳儀莊、中研院院士王惠鈞、東洋藥品總經理侯靜蘭。

魏斯曼表示，COVID-19疫苗並非無中生有，mRNA-LNP疫苗平台發展多年，原本是用在研發HIV及流感病毒，因新冠肺炎才在短時間內被實際應用並發揮驚人成效。而許多疾病包括瘧疾、肺結核、過敏等自體免疫疾病及遺傳性疾病的療法，目前都在研發中，因此RNA-LNP技術確實前景可期。

他提到，可以在mRNA疫苗中同時放入不同的抗原，如此一來，未來可拉長疫苗施打的間距、也可能減少施打疫苗的次數。不過mRNA疫苗目前仍在發展的初期，能否取代所有的疫苗，需抱持懷疑的態度。

王惠鈞表示，台灣能否開發出自己的智慧財產非常重要，中研院已打造GMP先導測試廠房，提供測試新開發的技術，他在論壇中直接邀請有許多協助其他國家設GMP經驗的魏斯曼教授，來擔任mRNA藥物研發顧問，給予台灣團隊協助。

侯靜蘭表示，如果要在台灣研發mRNA藥物，重要的是先找到迫切的醫療需求，從罕見疾病中找出致病基因。希望政府能夠扮演產學界的橋樑，提供全面的協助，包括法規及資金，相信台灣的生技公司能全力投入這些突破性的療法中，讓病患看見希望，也讓台灣在國際上發光發熱。

陳儀莊表示，台灣有非常健全的醫療保險制度，健保資料庫完整，已蒐集七十多萬筆的基因定序資料，可以連結到病例，這代表可以透過大數據分析從基因中尋找醫療迫切需求。

陳儀莊說，國科會最近支援兩項核心的研發基礎設施計畫，打造實驗室及研發平台，未來會有兩到三座GMP等級的設施，提供mRNA藥物小規模的臨床試驗，可以銜接中央研究院及國家衛生研究院等機構的研究成果。此外，台灣還有臨床試驗資訊平台TCTC推動臨床試驗研究案。

台灣政府致力於轉譯醫學，什麼是加速基礎研究到發展成醫療應用的關鍵因素？庫利斯教授表示，其實在加拿大或北美地區，這整個過程也都欠缺效率且非常繁瑣，除了在研究之初就要設想後面的臨床發展，建議要先建立良好的研究生態系與科學獎勵制度；台灣無需擔心進度是否落後，而是應該依照自己的步調穩定發展。

卡里科教授則說，癌症疫苗的實現還有很多需要考量的因素，mRNA可以製造不同的細胞激素，注入後可驅使免疫細胞找到腫瘤細胞，殺死癌細胞避免轉移，但也需要不同的技術結合一起，才能找出更合適的治療方法。至於業者關心開發哪一種亞洲或華人特定癌症類型藥物，建議也許可研究那些未抽菸卻得到肺癌的案例，從預防的角度減少人罹癌的可能。