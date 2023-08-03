天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，日前追思會與火化儀式已圓滿結束，不少粉絲從他處趕往香港就為了送李玟最後一程，李家大姊與二姊也設宴款待粉絲們，有粉絲分享設宴的合照，卻因為大家的表情看起來不哀傷而引起爭議。

李玟火化儀式結束後，有歌迷透露李玟大姊李秋林及二姊李思林設宴款大家，其中不少是李玟的歌迷，曝光照片中李秋林及李思林穿著黑衣靠著頭站在最前方，身後的來賓全數穿著黑衣，有些人甚至舉起手，還有人比了YA，露出微笑的表情，這讓部分網友認為不尊重喪家，「看坐著的那些人挺高興，不知道的以為單位聚餐」、「看到有人比YA，就特別生氣」，但不少人認為活著的人還要繼續生活，李秋林與李思林的做法沒有問題，還很貼心。

有網友不滿來賓表情開朗。（圖／微博）

有粉絲表示李家人有給每一位到場的人吉儀，除了送兩張李玟的照片，還包一顆糖果與5塊港元的硬幣，有網友表示5塊錢和糖果都一定要當天吃掉用掉，這是習俗；也有粉絲提起過去李玟參加《我是歌手》期間，歌迷們一起去看她，當時正好是新年春節期間，李玟給每個到場的粉絲包了紅包，裡面有400塊人民幣，說是給粉絲的車馬費，生前的暖舉更讓無數人痛心。

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