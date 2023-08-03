中國大陸國防部7月31日發布消息，根據年度計畫及與阿聯酋達成的共識，中阿「獵鷹盾牌-2023」空軍聯合訓練將於8月在新疆舉行。此系中阿首次舉行空軍聯訓，旨在深化兩軍務實交流與合作，增進雙方了解與互信。前空軍副司令張延廷3日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，阿聯酋將派出幻象-2000，有助解放軍增加對幻象的了解。共軍會派L-15教練-10噴射機演訓，未來美國若不賣阿聯酋F-35，阿聯酋就會跟大陸買殲-35戰機。

「這次阿聯酋到西部戰區聯訓有三個特色。」張延廷指出，第一，他會派幻象-2000，因為阿聯酋有59架幻象，中共就會對幻象-2000有所了解，因為你來參加，展示性能諸元還有這些武器配備。因為印度就是用幻象，台灣也有幻象，自己也飛過幻象，這樣中共對幻象的性能會更了解

張延廷提到，阿聯酋向中國大陸買了12架的L-15，就是教練-10噴射機，它的最快速度可以達到1.4倍音速。後來又訂了36架，總共加起來48架。4個中隊，1個中隊12架。這次中國大陸也會派教練-10、也就是L-15來參與飛行，來了解一下這個性能，因為你們要買這個飛機。

「第三個特色就是，美國會不賣F-35給阿聯酋！」張延廷強調，那阿聯酋就會向法國買飆風戰機，我已經有幻象了，但幻象現在已經停產了。他產石油他有錢，先訂80架飆風。美國不賣F-35沒關係，他考慮要向中國大陸買殲-35！中國大陸還在做驗證、構改，他準備向中國大陸訂。

張延廷直言，他為什麼要選西部戰區來做聯訓？因為西部戰區比較像沙烏地阿拉伯那種地形氣候，東部多雲雨，跟阿拉伯半島那種氣候不一樣。