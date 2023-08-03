民眾黨總統參選人柯文哲７月29日下午舉辦首場個人演唱會「KP Show」，為總統大選造勢，連唱帶跳好幾首歌嗨翻全場，後續也引發許多討論。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，柯文哲被演唱會害到，據他看到的最新民調，柯在30至39歲的支持度大幅度下滑，整體民調下跌3%；他認為，問題在於柯文哲的人設受到挑戰，沒有總統應有的質感，導致部分支持者流失。

吳子嘉3日在中天節目新聞《千里馬》透露，他看到一份最新的總統大選內參民調數據，第一名民進黨賴清德，大概在33%，第二名柯文哲大概在22%，下跌3%，第三名侯友宜大概在18至19%左右，與柯差距大約在3%；柯、侯之間已經非常接近，柯文哲已經沒有優勢了。

對於柯文哲下跌的原因，吳子嘉也斷言，「柯文哲被這場演唱害到！大扣分！30到39歲的支持度大滑，全部掉下來」，20至29歲的支持度維持是第一名，但30歲以上全部輸給賴清德，小朋友(20-29歲)喜歡柯文哲，但柯的人設受到挑戰，有沒有崩壞還不知道。吳子嘉也直言，演唱會是一個爛點子、是失敗的構想。

吳子嘉表示，他敢講就敢負責，這份內參民調是做到演唱會之後、做到8月3日，據內部同仁分析，柯文哲下跌3%就是因為「演唱會效應」。他指出，比較演唱會前三天的民調沒有變化，但演唱會後三天，民調出現下滑。

吳子嘉也說30到39歲的支持度，柯文哲輸給賴清德，這個年齡層被賴清德超車，對柯文哲非常危險，代表柯在年輕的20至40歲的優勢逐漸喪失。

對於下跌原因，吳子嘉認為，最大的問題是「人設」，選總統就是要選總統的樣子，那你當歌星要有當歌星的樣子，想要用綜藝來爭取民眾的支持，這樣的方式基本上被挑戰，選總統起碼要有一定的尊嚴、高貴感，要有總統的質感，如果自己把這個質感降級了，部分的支持者就會離開。