卡努颱風來襲 嘉義縣阿里山鄉4日停班停課 23:222023/08/03 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣政府宣布阿里山鄉4日停班停課。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政府宣布，阿里山鄉明8月4日停止上班、上課，其餘鄉鎮市維持上班、上課。縣府表示，卡努颱風來襲，依據中央氣象局預報資料，嘉義縣阿里山鄉雨量已達停班停課標準，且水土保持局已對該鄉發布土石流黃色警戒，為維護山區民眾安全，阿里山鄉停班停課。 颱風卡努即將來襲 新北捷運宣佈停駛標準 受卡努颱風影響 北市陸第0181梯次役男入營順延 卡努來襲何時宣布停、上班課 竹市：預計在這個時間點 #阿里山鄉 #卡努 #颱風 #嘉義縣 #雨量 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努颱風襲台 宜蘭鬆口了！明天停止上班、上課 20:172023/08/02 生活 「卡努」大轉彎 雨再下7天 風力達停班標準 05:452023/08/02 生活 卡努恐變強颱！陸警時間出爐 新北這天達颱風假標準 08:112023/08/02 生活 卡努颱風來襲恐現強風長浪 岸巡赴花蓮沿岸柔勸民眾勿觀浪 10:212023/08/02 生活 卡努颱風來襲 外木山海上王爺祭延期一周 13:522023/08/02 生活 卡努龜速前進 專家：3縣市可能納陸警 有望放颱風假 09:232023/08/02 生活 卡努颱風打轉一整天！4地11級強陣風 中南部炸雨到下周 21:252023/08/02 生活 卡努颱風逼近 海巡勸離遊客76人 不聽硬闖最高恐罰25萬 15:062023/08/02 生活 卡努颱風逼近侯友宜坐鎮新北 昨迄今有9件災情通報 20:162023/08/02 生活 卡努暴風圈「籠罩北北基桃」 一圖看各地最強風雨時程 18:272023/08/02 生活 卡努颱風亂船班 男星綠島返台 喜見「撤退船秒變賞豚船」 14:112023/08/02 生活 卡努颱風影響 海空航班異動一次看 10:372023/08/02 生活 3地首發陸警！台北可能納入警戒區 卡努3日影響時程曝光 18:122023/08/02 生活 卡努外圍環流炸台！鄭明典：有「長命颱風」條件 12:022023/08/02 生活 5縣市颱風假機率增！卡努轉折點西修「陸地越摸越多」 07:282023/08/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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