嘉義縣政府宣布，阿里山鄉明8月4日停止上班、上課，其餘鄉鎮市維持上班、上課。縣府表示，卡努颱風來襲，依據中央氣象局預報資料，嘉義縣阿里山鄉雨量已達停班停課標準，且水土保持局已對該鄉發布土石流黃色警戒，為維護山區民眾安全，阿里山鄉停班停課。