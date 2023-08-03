北京連日強降雨致使部分水庫水位超過或臨近防汛汛限水位。北京昌平區防汛抗旱指揮部3日發布風險提示稱，十三陵水庫將於近日開閘洩洪。

期間濱河森林公園、白浮泉遺址公園、東沙河河道等行洪河道將會漲水，屆時將實施封閉管理，涉及朝鳳北路、朝辛路、管廠路、懷昌路等低窪路段，3日12點前已採取斷路措施。

建於1958年的十三陵水庫地處北京市昌平區北部溫榆河支流東沙河上，距北京城區約40公里，因緊鄰明十三陵而得名，是溫榆河上重要的防洪建築。十三陵水庫總庫容8100萬立方米，其中防洪庫容5150萬立方米，設計洪水標準為100年一遇，校核洪水標準為2000年一遇，是一座以防洪、發電、灌溉、養魚綜合利用的中型水庫。

大陸界面新聞報導，北京市水務局數據顯示，截至8月3日，此次降雨給十三陵水庫補水2200多萬立方米，水庫水位接近96米。不過，北京市水務局沒有透露水庫當前的總蓄水量。

《北京日報》報導，受連日來的強降雨影響，昌平區北部溫榆河支流東沙河上的十三陵水庫，蓄水量增長了一倍左右。

報導稱，北京市委書記尹力2日連續調度部署防汛救災等工作，並到昌平區的水庫、山區險村等處現場檢查。還詳細檢查文物防汛措施落實情況，要求緊盯重點部位，加強文物古蹟管理維護，完善防汛應急措施，切實保障文物安全。積極開展汛期巡查，保護好古樹名木。

除了即將開閘洩洪的十三陵水庫，此前兩天，昌平區王家元水庫已經開啟洩洪，啟用白羊城溝蓄滯洪區；響潭水庫也已經開啟洩洪，啟用南口蓄滯洪區。此外，南溝水庫、居庸關水庫、德勝口水庫也已經開啟洩洪。

永定河上游的北京市齋堂水庫在7月30日提前預洩。7月31日洪峰形成後，北京市第一次動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪，最大限度發揮蓄洪調峰作用，河道向下游控泄流量700立方米／秒，最大限度地減輕對下游地區的影響。

7月31日下午，懷柔水庫通過西溢洪道開始洩洪，向下游控泄流量14立方米／秒以內，水位降至58米汛限水位以下即停止洩洪。與此同時，懷柔區北台上水庫、西水峪水庫、沙峪口水庫、大水峪水庫也陸續洩洪，並根據上游來水及降雨情況適時調整洩洪流量。

延慶區白河堡水庫於8月3日上午開始向下游河道洩洪，洩洪流量30立方米／秒，其中通過白河下泄流量為25立方米每秒，通過補水渠下泄流量為3立方米每秒，通過南幹渠洩洪流量為2立方米每秒。

據北京市氣象台2日發布，7月29日20時至8月2日5時，北京平均降水量為276.5毫米，城區最大降水量在豐台區千靈山，為603.6毫米；全市最大降水量在昌平區王家園水庫，達744.8毫米；最大小時降水強度在豐台區千靈山，達到111.8毫米／小時（7月31日10時至11時）。

北京市氣象台預報，8月3日後半夜至4日白天，北京預計有明顯雷陣雨，局地暴雨，伴短時強降水和大風，注意防雷避雨防風和交通安全。