資深女星王小芬曾演出《天眼》、《大紅燈籠高高掛》等知名戲劇，近期她則轉行投奔購物台，搖身成為購物專家。去年才透露自己罹患「子宮頸原位癌」而切除子宮且身體健康亮紅燈的消息，今(3)日突在社群上寫下：「Over」等字句，讓不少人感到震驚，而她也透露近況了。

據悉，王小芬去年曾透露自己健康亮紅燈，不僅因常拍武打戲而累積大大小小的傷痛，更罹患「子宮頸原位癌」，然而在經過治療後，卻發現左乳出現腫瘤，更產生分泌物，讓她只能雙雙切除。

誰料，王小芬今日突在社群上接連曬出兩篇貼文，由於其中寫下：「Over」、「吃了50顆」等字句，震驚朋友圈。對此，據《三立新聞網》報導，王小芬表示：「怎麼知道又長了？全切，我現在在飯店休養，現在就很睏啊…不然怎麼辦，很累，沒事了，家人都在。」看似因癌症復發才險些發生憾事，不過現在有家人在身旁照顧，看似已無大礙。

此外，在相關貼文中，也有不少網友們為王小芬加油打氣，寫下：「加油呀！王姐」、「姐，怎麼了別嚇我，轉個念一切都會好的」、「為自己加油。我們都愛妳」、「小芬姐我們都很愛你，希望你好好的」等字句。

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