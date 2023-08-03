財報顯示，愛迪達第二季營收年跌4.5％至53.4億歐元，其中大中華地區營收成長16％，逆轉連續多季下滑的趨勢。上季淨利從去年同期的3.6億歐元跌至9,600萬歐元，每股盈餘由1.88歐元跌至0.48歐元。

愛迪達執行長古登（Bjorn Gulden）表示：「我們對第二季數據感到滿意，核心業務表現略優於我們預期。雖然市場上仍有太多滯銷庫存，但銷售一直在改善。」