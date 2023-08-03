數據顯示，美國高收益債券與槓桿貸款規模，從2008年到2021年（美國聯準會展開這波升息循環前）增長超過一倍至3兆美元。歐洲垃圾債券銷售2021年成長超過40％。這導致全球債務水平日益高漲，未來幾年將有7,850億美元規模的垃圾債陸續到期。

如今中國大陸與歐洲經濟成長放緩，且美國聯準會短期內不太可能改變高利率政策，這可能導致部分企業面臨償債困難。