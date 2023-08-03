任天堂3日股價微升0.03％，報6,357日圓。今年迄今股價累計上漲15％。

任天堂上季淨利年增52％，至1,810.2億日圓（約12.6億美元），輕鬆超越市場預期的1,213.7億日圓。營收年增50％，至4,613.4億日圓，亦大幅優於分析師預估的4,020.2億日圓。

上季營業利益達1,854.4億日圓，年幅高達82.4％，營業利益率由33.1％攀升至40.2％。薩爾達系列遊戲和超級瑪利歐電影成功，協助抵消該季廣告費用和研發支出增加。

Switch遊戲機上季銷量達391萬台，年增13.9％，Switch遊戲軟體銷量達5,221萬套，年增26％。

《超級瑪利歐兄弟電影版》4月上映至7月26日止，全球票房達13.5億美元。截至7月底止，全球共有1.68億人觀賞由任天堂經典人物主演的電影。超級瑪利歐電影票房長紅讓任天堂多項業務受益，包括帶動《瑪利歐賽車8豪華版》遊戲軟體銷售，並讓上季手機和智財相關業務營收暴增190％，至318億日圓。

5月上市的新款遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》上季大賣1,851萬套，為上季業績的大一推手。

此外，日圓貶值為上季帶來外匯利得472億日圓，去年同期則有利得518億日圓。任天堂維持本年度（明年3月止）財測不變，預期營收年減9.5％至1.45兆日圓，淨利年減21％，至3,400億日圓。本年度Switch銷量預估達1,500萬台，將低於上年度的近1,800萬台。Switch遊戲軟體銷售估計達1.8億套。

Switch遊戲機開賣超過6年，分師擔心買氣已經觸頂，不過上季Switch銷售仍然上揚，消除部分市場憂慮。市場密切關注任天堂何時要推出新機，傑富瑞先前預測，任天堂可能在本年度或是下年度推出新版Switch。