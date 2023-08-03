教頭錢薇娟用「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）說過的話勉勵，讓北市大女籃隊侯子映克服罰球線的距離，在正規賽罰進重要的3分，並於延長賽助隊打出7比0高潮，在2023佛光盃大學籃球邀請賽第2天賽程，77比70力克美國阿拉斯加大學安克雷奇分校。

北市大與阿拉斯加大這場對壘，末節讀秒階段還有3分領先的阿拉斯加大，最後0.03秒外線犯規，執行罰球的侯子映3罰全中，雙方70比70進入延長賽，也是本屆佛光盃首場延長賽，加班的5分鐘侯子映再領軍飆進外線，為北市大打出7比0攻勢奠定勝基，個人全場斬獲21分。

在面臨只要有一球失手就會輸球的壓力下，侯子映賽後坦言很緊張，「人生第1次遇到這樣的局面。」北市大女籃隊總教練錢薇娟拿「籃球之神」喬丹鼓勵她，侯子映補充，錢姐告訴我：「總是背負最後一擊的喬丹說過，『我可以掌握我的出手，出手後進不進就不是我要承擔。』妳已經做到該做的，罰不罰得進，結果不用在意。」

努力穩住緊張心情三罰俱中的侯子映分享，覺得罰第1球當下最「抖」，還好沒有失手。