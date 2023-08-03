今年第6號颱風卡努來襲，今(3)日深夜至清晨將持續受到外圍環流及西南季風增強影響，北部及中南部均有明顯雨勢，而「北一女神」蔡瑞雪此時在泰國旅遊，當地的天氣晴朗，她身穿超兇外出服，無可挑剔的凹凸曲線使粉絲眼睛大吃冰淇淋，隨即引起關注。

蔡瑞雪今日到泰國玩第九天，向粉絲分享一支16秒養眼影片，她前往超人氣漂浮咖啡廳觀光，園區內有許多漂在水上的座位，也能在岸邊座位區享受愜意的時光，不過對粉絲而言，蔡瑞雪才是「嬌」點，擁有天使笑容的她，身穿交叉橘色小背心露出川字腹肌，下半身搭配白色裙子，一雙鉛筆腿相當撩人。

她在貼文寫道：「我今天是一杯泰奶，甜度冰塊怎麼調整呢？」，並表示明日將搭機返台，這幾天會慢慢分享照片，引起粉絲暴動回應：「跟妳一樣甜不用冰，因為瑞雪已經又甜又辣了」、「全糖去冰，才不會稀釋妳的美」、「冰塊正常，只要笑容一樣甜就夠了」、「看完直接甜到蛀牙」；也有人分享颱風的資訊：「明天颱風也要遠離了」、「台北最近都颱風，其實風雨不大，搞個KTV大爆滿。」

蔡瑞雪過去就讀北一女中，因上節目《校花點點名》被大眾關注，獲得「北一女神」的稱號，後來到韓綜《偶像學校》爭取出道失敗，不過她持續努力，這些年演了許多影視作品，也積極經營自媒體，時常放送辣照，如今已是擁有75萬追蹤的網路正妹。